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HaberlerGündemSON DAKİKA GENÇ KIZLAR KAYIP! Isparta'da liseli 3 kız, 2 gündür kayıp!

Isparta'da liseli 3 kız, 2 gündür kayıp

Isparta'da, lise öğrencileri Tuana Yıldız (16),Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'dan 2 gündür haber alınamıyor. Ailelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu liseliler, her yerde aranıyor

3 genç kız kayıp
DHA

Isparta'da, Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'nci sınıf öğrencisi Tuana Yıldız (16) ile okul arkadaşları Gülizar Soy ve Buse Aydoğan, perşembe günü ortadan kayboldu. Aileler, kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

PERŞEMBE GÜNÜ POLİSE BAŞVURDU

DHA'da yer alan habere göre Tuana Yıldız'ın annesi Emine Aslan, kızının 20 Şubat Perşembe günü öğleden sonra kaybolduğunu ve polis merkezine kayıp başvurusunda bulunduğunu anlattı.

"TELEFONDAN ULAŞAMIYORUZ"

Kızı Tuana ile birlikte Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'ın da kaybolduğunu söyleyen Emine Aslan, "Cep telefonlarına ulaşamıyoruz. Kayboldukları günden bu yana iletişim kuramadık. Emniyete de başvurduk" dedi. Polis, liseli 3 kızı arıyor.

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