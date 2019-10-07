Habertürk'ten Alper Uruş'un haberine göre Türkiye güne sıcak gelişmelerle başladı. Beyaz Saray'ın, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı operasyona yakın zamanda başlayacağını, ABD'nin bu operasyona destek vermeyeceğini açıklamasının ardından gözler Suriye sınırına ve Türkiye'nin ne yapacağına çevrildi.

HABERTÜRK, bu sıcak gelişmeyi ve bölgedeki son durumu Güvenlik, Strateji ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar ile konuştu. İşte Ağar'ın HABERTÜRK'e yaptığı değerlendirmeler...

"ABD, HER ZAMAN PLAN YAPAR"

"Her şeyden önce, bu tür açıklamaların ardında olumlu bir şey aramak yanlıştır çünkü karşınızdaki, şeytanın bacağı falan değil; şeytanın taa kendisidir. Bakın, ABD her zaman plan yapar. ABD, bu açıklamaları yaparken emin olun farklı paradigmalar geliştirmiştir. ABD, Ortadoğu'da siyasetini hep birbirine hasım olan güçler ya da devletlerin ikisine de destek vermek üzerine kurdu.

"KÜRESEL GÜÇ HODRİ MEYDAN' DİYOR"

Fırat'ın doğusu, Güneydoğu'da operasyon yapılan bir dağ ya da bölge değil. Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı 2 bin kilometrekareydi; burası 15-20 bin kilometrekarelik bir alanı kapsıyor. Terör örgütünün elinde konvansiyonel silahların yanı sıra yeni otomasyon sistemleri de mevcut. PKK'ya verilen on binlerce TIR zırhlı araç ve silah verildi. Gerek PKK gerekse DEAŞ, 15 Temmuz'dan sonra TSK'dan kaçmadı ve çatışmayı tercih etti. Küresel güç burada bize 'Hodri meydan, kozlarınızı paylaşın' da diyor.

"YENİLGİLER ÜZERİNDEN ZAFER YARATMAK"

Bölgede 14 bini dağ kadrosu 65 bin silahlı terörist olduğu, bunun 80 ilâ 110 bine çıkabileceği biliniyor. ABD, Türkiye'yi her iki tercihte de, yani operasyon yapsa da yapmasa da zaten zor bir durumda bırakıyor. Demek istediğim, Beyaz Saray'ın açıklamaları oyun içinde oyuna devam ettiğinin ifadesi. ABD'nin burada, terör örgütünün yenilgileri üzerinden sonu zaferle biten bir tarih yazmak istediğini görmemiz gerekir.

"ABD, BÖLGEDEKİ RİSKLERİ GÖRDÜ"

Bununla birlikte ABD, kendi açısından bölgedeki riskleri de gördü. Bu riskler, Atlantik'in ve NATO'nun tehlikeye düşmesidir. ABD'nin dünya jeo-politiğinin zayıflayabilmesi, NATO'nun çökmesi, NATO'nun güneydoğu bloğunun (Türkiye) ABD'den kopması ABD için gerçekten büyük riskti. ABD, Türkiye'nin Patriot'a karşı S-400'e; F-35'e karşı SU-57'ye yönelebildiğini görüyor ve bunlar bir noktada ABD'yi tercihe zorlayan adımlar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'de direndi mi evet direndi.

"80 BİN DEAŞ'LININ KALDIĞI EL HOL KAMPI"

Türkiye, Fırat'ın doğusunda çok güçlü bir terör örgütlenmesiyle karşı karşıyadır. Şu an terör örgütünün elindeki El Hol Kampı'nda 80 bin DEAŞ'lı terörist bulunuyor. Bunların 35 bini çocuk, 30-35 bini kadın ve 10 bini yabancı cihatçı. Bunların hiçbirini kıta Avrupası almak istemiyor. Burada bir getto oluşmuş durumda ve bunların kendi DEAŞ mahkemesi bile var.

"ABD ASKERLERİ ARACINA BİNER GİDER"

Beyaz Saray açıklamasında bunların sorumluluğunu Türkiye'ye veriyor. Ben tekrar ABD'nin oyun içinde oyun kurduğunu vurgulamak istiyorum. Bölgede bilinen ABD'li asker sayısı 2 bin. Ancak 3-4 bin de olsa bu sayı araçlarına binip giderler; yani onların çekilmesi uzun soluklu bir iş değil.

"ARAP TERÖRİSTLERLE SINIRDA GÖSTERİ YAPTILAR"

Ancak dün terör örgütünün sınıra Arap teröristlerle geldiğini ve burada gösteri yaptığını vurgulamak gerekir. PKK/SDG'nin Türkiye sınırına Arap teröristleri getirmesinin amacı Türkler ile Araplar arasında bir düşmanlık yaratma düşüncesidir. İki millet arasında düşmanlık tohumu ekme girişimi, etnik düşmanlık oluşturmaya yöneliktir.

HAVA SAHASI, İRAN VE RUSYA

Hava sahası şu an koalisyon güçlerinin elinde ve bunun açılması çok önemli. Yine İran ve Rusya'nın Türkiye'ye harekat için destek vermesi de önemlidir.

"TÜRKİYE, HAREKATI YAPMALIDIR"

Birçok etkeni bir arada değerlendirdiğimizde; nihai olarak Türkiye'nin kendi bağımsızlığı, ulusal egemenliği, üniter yapısı, bölgedeki coğrafyanın istikrarı için bu harekatı yapması gerekmektedir. Türkiye bu sahada terör örgütünü imha etmelidir, elindeki silahı almalıdır ve Irak'a sızmasını önlemelidir.