"TEDBİRSİZLİK YÜZDE 80 KARAYOLLARININ"

Mahkeme başkanının "Tedbirsizlik ve ihmalkarlık sana mı ait?" şeklindeki sorusu üzerine Memiş, şunları söyledi: "Sadece bana ait değildir. Belki bende de olabilir ama yüzde 70-80'i Karayolları'nın ve güvenlik önlemlerinin. Ben kimsenin canına bilerek ve isteyerek kastetmedim. Ben frene basınca hakimiyeti kaybettim, kesinlikle yolda sıvı madde vardı ne olduğunu seçemedim ve kazadan önce herhangi bir şeyle ilgim alakam yoktu."