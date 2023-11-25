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        Haberler Gündem Hava Durumu 81 ilde meteorolojik teyakkuza geçildi

        Son dakika haberi 81 ilde meteorolojik teyakkuza geçildi

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: AFAD'ın 64 il için yaptığı meteorolojik uyarı sonrası 81 ilde 7/24 esasına göre Tamp grupları ile teyakkuz haline geçildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 20:02 Güncelleme: 25.11.2023 - 20:02
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        81 ilde meteorolojik teyakkuza geçildi
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 44 il için turuncu, 20 il için sarı olmak üzere toplam 64 ile meteorolojik uyarı yapıldı. Sosyal medya hesabından duyuru yapan Yerlikaya, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

        Özellikle Turuncu uyarı verilen illerimizde yaşayan hemşerilerimizin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını bir kez daha önemle hatırlatmak istiyorum.

        Haberin görseli DHA tarafından servis ediliştir

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