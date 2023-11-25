Son dakika haberi 81 ilde meteorolojik teyakkuza geçildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: AFAD'ın 64 il için yaptığı meteorolojik uyarı sonrası 81 ilde 7/24 esasına göre Tamp grupları ile teyakkuz haline geçildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 44 il için turuncu, 20 il için sarı olmak üzere toplam 64 ile meteorolojik uyarı yapıldı. Sosyal medya hesabından duyuru yapan Yerlikaya, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

🗓️ 26 Kasım Pazar günü (Yarın); @meteoroloji_twi ve @AFADBaskanlik ülkemizde yarın beklenen olumsuz hava koşullarını açıkladı.



🟧 4️⃣4️⃣ ilimiz için Turuncu,

🟨 2️⃣0️⃣ ilimiz için Sarı uyarı olmak üzere toplam 64 ilimiz için meteorolojik uyarı yapıldı.



8️⃣1️⃣ ilimizde İl AFAD… pic.twitter.com/1meLojhJDD — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 25, 2023

Özellikle Turuncu uyarı verilen illerimizde yaşayan hemşerilerimizin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını bir kez daha önemle hatırlatmak istiyorum.

Haberin görseli DHA tarafından servis ediliştir