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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Konya'nın Ereğli ilçesinde Baba ile oğulun kanlı tartışması kötü bitti! - Gündem Haberleri
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Baba ile oğulun kanlı tartışması!

Konya'nın Ereğli ilçesinde tarla meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada oğlu Murat S., tarafından av tüfeğiyle vurulan baba Memduh S., hayatını kaybetti. Yaşlı adamın yakınları gözyaşlarına boğuldu

Son dakika haberi: Konya'nın Ereğli ilçesinde Baba ile oğulun kanlı tartışması kötü bitti! - Gündem Haberleri
İHA

Konya'nın Ereğli ilçesi Yenibağlar Mahallesi'ndeki 94255 Sokak'ta kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin bahçesinde Memduh S. ile oğlu Murat S. arasında tarla meselesi yüzünden tartışma çıktı.

BABASINI VURUP KAÇTI

İHA'da yer alan tartışmanın büyümesi üzerine Memduh S., oğlu Murat S. tarafından tüfekle karnından vuruldu. Olay sonrası babasını vuran Murat S. kaçarken, olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Memduh S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Babasının ölümüne neden olan Murat S. ise jandarma ve polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Hayatını kaybeden Memduh S.'nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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