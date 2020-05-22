HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinin tutarının 252 milyar liraya, çarpan etkisiyle birlikte toplam büyüklüğünün ise 600 milyar liraya ulaştığını duyurdu. "Hazırladığımız destek paketlerimizle; esnafımıza, KOBİ’lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye’nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız" diyen Albayrak atılan adımları şöyle sıraladı:

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 22, 2020

- 5,5 milyona yakın aileye 1,000 TL'lik nakdi yardım gerçekleştirildi.

- Yaklaşık 66 milyon TL tutarında SSK, BAĞ-KUR muhtasar ve diğer ödemeleri ötelendi.

- 4 milyona yakın çalışan için firmalara kısa çalışma ödeneği desteği sağlandı.

- Geliri 5 bin TL'nin altında olan 6 milyondan fazla vatandaşa 37 milyar TL'lik bireysel ihtiyaç desteği sağlandı.

- 1,1 milyon esnafa 25 milyar TL'ye yakın esnaf destek finansmanı sağlandı.

- 180 bin 933 işletmeye 145,6 milyar TL işe devam finansmanı sağlandı.

Albayrak toplam destek tutarının milli gelire oranının yüzde 11, maddi destek tutarının milli gelire oranının ise yüzde 5 olduğunu vurguladı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ 24 saat 24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.