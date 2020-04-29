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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

UZAKTAN EĞİTİM 31 MAYIS'A KADAR DEVAM EDECEK

Bakan Selçuk, "Ülkemiz koronavirüsle mücadele içindedir. Hastalığın ortaya çıktığı ilk günden itibaren devlet olarak hızlı ve isabetli karar almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Dünya ülkelerinin pek çoğundan önce uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da şimdiden görüyoruz. Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır" dedi.

Bakan Selçuk, "Tüm velilerimizden ve öğrencilerimizden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları. 16 Mart 2020 tarihi itibariyle okulların kapanmasıyla bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde uzaktan eğitimi hayata geçirdik. Uzaktan eğitimdeki temel amacımız çocukların okuldan, dersten soğumamaları, sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz en hassas olduğumuz konudur. Bununla ilgili hassasiyetle çalışmalara devam ediyoruz.

EBA CANLI SINIF UYGULAMASINDA DERS SAYISI 650 BİNİ AŞTI

13 Nisan 2020'den itibaren EBA canlı sınıf uygulamasında ders sayısı 650 bini aştı" dedi.

Bakan Selçuk, "Salgının yarattığını kaygıyı azaltmaya yardımcı olmak için kılavuzlar yayınladık. 81 ilde bilgilendirme hattı kurduk.

Sürecin normalleşmesinden sonra telafi eğitimleri hakkında da bilgi veren Selçuk, "MEB olarak salgınla mücadelede bizlere yeni ve önemli tecrübeler kazandırdı. Meslek liselerimizdeki ARGE çalışmaları, izole, numune alma, el dezenfektanı gibi pek çok malzemeyi de üretmeyi başardılar. Milletim adına teşekkülerimi sunarım. Öğrencilerin bu süreçte bol bol kitap okumalarını tavsiye ederim. Güneşli ve güzel günlerin ülkemize en kısa sürede doğacağını temenni ederim" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın temas içerisinde olduğunu kaydeden Selçuk, sosyal izolasyonla ilgili yapılması gerekenlerin yapılacağını kaydetti.

Selçuk, telafi eğitiminin her yaş grubu ve her bölge için ayrı ayrı planlandığını belirterek, uzaktan eğitimin telafi eğitimi olduğunu söyledi.

SINIF GEÇME NASIL OLACAK?

Bakan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü: "Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Notları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. Öğrencilerimiz sıkıntıya girmesinler, zayıf not var ise herhangi bir şekilde sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler."