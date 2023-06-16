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Bakan Şimşek: Refah artışını sağlayacak modelle yola devam edeceğiz

Gün içerisinde Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankaların yöneticileriyle ve TÜSİAD ile görüşmeleri sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi: Yatırım ve istihdam konusunda güçlü biçimde refah artışını sağlayacak modelle yola devam edeceğiz

Son dakika haberi Bakan Şimşek: Refah artışını sağlayacak modelle yola devam edeceğiz
HABERTURK.COM / AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün önce TÜSİAD Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ile daha sonrasında ise Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankaların yöneticileriyle TBB'nin Akmerkez'deki yerinde ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantı sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Şimşek, "Bu dönemde yeni program çalışmaları çerçevesinde toplumun bütün kesimleriyle, iş alemi ile de, finans sektörü ile de, sendikalarımızla da, bütün kesimlerle istişare edeceğiz. İnşallah ülkemizin yatırım, ihracat, üretim, istihdam noktasında güçlü bir şekilde, toplumda refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bugün gerçekleşen toplantının bir istişare toplantısı olduğunu belirten Şimşek, Türkiye ekonomisini ve bankacılık sektörünü konuştuklarını söyledi.

Şimşek, "İlginiz için teşekkür ediyorum. Doğrusu bu kadar ilgi olacağını (basının toplantıya ilgisi) beklemiyordum. Bu aşamada söyleyeceklerim bunlar..." ifadelerini kullandı.

TÜSİAD EKONOMİK AKIŞ İLE İLGİLİ SUNUM YAPMIŞTI

TÜSİAD, gün içerisinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmesinde son dönem gelişmeler ile ilgili sunum yaptı. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi'nde konuşma yapan Tuncay Özilhan, "Sayın Mehmet Şimşek ile TÜSİAD yönetimi olarak bir araya geldik. Ekonomi yönetimi ile ilgili tespitlerimizi sayın Bakan ile paylaştık ve çok açık ve samimi bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye ekonomisi ikiz açık yaşıyor ancak sorunlarımız çözümsüz değil" ifadelerini kullandı.

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