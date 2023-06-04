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Son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, görevi törenle Murat Kurum'dan devraldı.

Törende konuşan Murat Kurum, "Ben öncelikle bu görevi bize layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum. En büyük teşekkürü milletimize ediyorum. El ele gönül gönüle 81 ilimizin inşası için birlikte çalıştık. Emaneti Sayın Bakanımıza devrediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum."

MEB'DE DE DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, görevi törenle Mahmut Özer'den devraldı. Özer törende yaptığı açıklamada, "Hocamın bakanlığını tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

Tekin de, "5 yıl önce bu salondan aynı duygusallıkla ayrılmıştım. Bugün bizi tekrar bir araya getiren Cenabı Allah'a şükürlerimi sunuyorum. Bizi bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. 2023 seçimleri sonrası Türkiye'de siyasette birçok paradigma değişti. Türkiye Yüzyılı hedefini hayata geçirmek için bütün paydaşlarımızla hep birlikte mücadele edeceğiz. 7/24 bu mücadeleyi sürdüreceğimizi milletimize taahhüt ediyorum. İnşallah daha ileriye doğru götürürüz." ifadelerini kullandı.