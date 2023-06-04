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Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, törenle görevi Süleyman Soylu'dan devraldı.

Törende konuşan Bakan Soylu, "Aziz milletimizin emrinde olduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hepinizi sevgiyle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ali Yerlikaya da, "Sayın bakanım bu görevi sizden devralmak benim için büyük bir onur. Kutsal vatan toprağımızın her bir karışı sahil kıyı şeritlerimizin tamamı bize emanettir. Temel referanslarımız hukuktur. Bundan asla taviz vermeyeceğiz. Terör, düzensiz göç ve suçlarla mücadelemiz devam edecektir" şeklinde konuştu.