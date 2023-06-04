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Haberler Gündem Politika Son dakika: İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapılıyor! Yeni Kabine'de devir teslim
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Son dakika haberi İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin İçişleri Bakanı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olmuştu. Bakanlıkta yapılan devir teslim töreninde, Süleyman Soylu görevi Ali Yerlikaya'ya devretti

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapılıyor! Yeni Kabine'de devir teslim
HABERTURK.COM

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, törenle görevi Süleyman Soylu'dan devraldı.

Törende konuşan Bakan Soylu, "Aziz milletimizin emrinde olduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hepinizi sevgiyle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ali Yerlikaya da, "Sayın bakanım bu görevi sizden devralmak benim için büyük bir onur. Kutsal vatan toprağımızın her bir karışı sahil kıyı şeritlerimizin tamamı bize emanettir. Temel referanslarımız hukuktur. Bundan asla taviz vermeyeceğiz. Terör, düzensiz göç ve suçlarla mücadelemiz devam edecektir" şeklinde konuştu.

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