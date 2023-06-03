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28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yapılan bir törenle yeni kabineyi açıkladı. Kabinenin yeni bakanlarından biri de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya oldu. Yerlikaya Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde İçişleri Bakanı olarak görev yapacak.

SOYLU'DAN GÖREVİ DEVRALACAK

1 Eylül 2016 tarihinden itibaren de 65. Hükümet ardından 66. Hükümet ve son olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 67. Hükümet’te İçişleri Bakanlığı yapan Süleyman Soylu'dan görevi devralacak olan Ali Yerlikaya İstanbul Valiliği görevinden önce bürokraside önemli görevlerde bulundu.

KAYMAKAM OLARAK GÖREVE BAŞLADI

11 Ekim 1968 tarihinde Konya'da doğan Ali Yerlikaya ilk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu. Yerlikaya, 1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başladı. 1993 yılında Kayseri İli Felahiye İlçesi Kaymakamlığına atandı. Sırasıyla; Hilvan ( Şanlıurfa ) ve Sarıkaya (Yozgat) ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı.

BİRÇOK İLDE VALİLİK YAPTI

29 Mayıs 2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09 Şubat 2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atanan Ali Yerlikaya, 13 Aralık 2007 - 17 Mayıs 2010 tarihleri arasında Şırnak Valisi, 23 Mayıs 2010 - 9 Ağustos 2012 tarihleri arasında Ağrı Valisi, 17 Ağustos 2012 - 3 Mart 2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valisi, 5 Mart 2015 - 3 Aralık 2018 tarihleri arasında Gaziantep Valisi olarak görev yapan Yerlikaya, 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İstanbul Valiliği görevine atanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde İçişleri Bakanı olarak görev yapacak olan Yerlikaya, Hatice Nur Hanım ile evli dört çocuk babasıdır.

DEVİR TESLİM TÖRENİ YARIN

İçişleri Bakanlığı'nda yarın saat 12.00'de yapılacak olan devir teslim töreninde, Süleyman Soylu görevi Ali Yerlikaya'ya devredecek.





— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 3, 2023

BAKAN SOYLU: YERLİKAYA ARKADAŞIMIZI KUTLUYORUM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, kendisinden görevi devralacak olan Ali Yerlikaya'yı kutladı.

Soylu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki "Türkiye Yüzyılı Kabinesi"ni tebrik ediyorum. Bizlere, beraber çalışma onurunu takdir eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a; büyük bir demokrasi zaferine imza attığımız Cumhur İttifakı’na; birlikte çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarımıza ve hizmetkarı olduğumuz Aziz Milletimize minnettarım. Bu kutlu göreve getirilen İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya arkadaşımızı kutluyorum. Rıza-i ilahisine talip olduğumuz Allah’a hamdolsun.