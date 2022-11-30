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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı ve EYT'lilere ilişkin konulara yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le Beştepe'de görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda asgari ücret takvimi masaya yatırıldı.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi. Belediyelerin SGK ve vergi borçlarının yapılandırılması için Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Külliye'de bu konu ile ilgili çalışma yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Bakanların dört gözle beklenen EYT ve asgari ücret zammı ile ilgili de çalışma yapması bekleniyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.