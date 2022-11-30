AA / HABERTURK.COM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu gelecek hafta toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette emekçileri enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi. Bilgin ''Enflasyonun tahribatı devam ediyor, bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 18.15'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşecek. Toplantının gündemi asgari ücret ve EYT...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENE KADRO



Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde kapsamı genişlettiklerini açıklayan Bilgin 4-B’li çalışanların yanı sıra sözleşmeli öğretmenleri, 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da dahil ettiklerini kaydetti.

Bilgin düzenlemenin sözleşmelilerin neredeyse yüzde 100'ünü kapsadığını kaydetti. ''Yaklaşık 424 bin kişiyi kapsayan bir düzenleme." dedi.

Bilgin twitter'dan yaptığı paylaşımda ''Uzun yılların sorunlarını çözüyor ve sözleşmeli çalışanları kadroya geçiriyoruz. Üstelik sadece 4-B’li çalışanlar değil; sözleşmeli öğretmenleri, uzun süredir güvence sorunu yaşayan 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ediyoruz'' yazdı.

— Vedat Bilgin (@vedatbilgn) November 30, 2022

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