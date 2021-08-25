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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Taliban liderlerinden gelen mesajlara şimdilik ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz" diyen Erdoğan, "Halihazırda çeşitli statülerde 5 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramaz" ifadelerini kullandı

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması
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HABERTURK.COM / AA

Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Bitlis'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükelçilerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda konuşma yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Taliban liderlerinden gelen mesajlara şimdilik ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz. Afganistan'da önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğini Taliban'ın sözleri değil icraatları, eylemleri ve atacağı adımlar belirleyecektir.

'TÜRKİYE İLAVE BİR GÖÇ YÜKÜNÜ KALDIRAMAZ'

Afganistan'da halkın güvenliği için otorite boşluğunun giderilmesi ve hayatın normale dönmesi de gerekiyor. Halihazırda çeşitli statülerde 5 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramaz. Türkiye Afganistan'daki tüm taraflar ile yakın diyalogda olmaya da devam edecektir."

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