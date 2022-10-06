Cumhurbaşkanı Erdoğan Paşinyan ile görüştü 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletler ile davet edilen 17 ülkenin katılacağı Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında gittiği Prag'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile kısa bir görüşme yaptı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Hunanyan, dün yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşeceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

AVRUPA SİYASİ TOPLULUĞU'NUN İLK TOPLANTISI

Avrupa ülkelerinin liderleri, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) ilk toplantısı için bugün Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı liderlerle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor. Planlanan görüşmeler arasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in yanı sıra AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dönem Başkanı Çekya'nın Başbakanı Petr Fiala ile üçlü toplantı da bulunuyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in toplantıya video konferans yöntemiyle katılması, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal'ın ise Prag'a gelmesi planlandı.

AST fikri ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından mayıs ayında ortaya atılmıştı. Toplantının, AB ötesinde ve Avrupa genelinde bir siyasi tartışma platforma olması isteniyor. AB yönetimi de fikri destekliyor.

Bugünkü toplantıda özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan savaşın, enerji krizi, enflasyon, gıda krizi gibi Avrupa'ya ve dünyaya yayılan etkilerinin nasıl azaltılacağı gibi konuların ele alınması bekleniyor.

AB yetkilileri, toplantının nasıl bir katma değer yaratabileceğini açıklarken Kovid-19 salgını örneğini gösteriyor.

2020'nin başında, salgının en yoğun döneminde AB'nin ortaklarıyla yeterince diyalog ve iş birliği kuramadığını belirten AB yetkilileri, bundan sonraki sınamalarda benzer durumların yaşanmasını engellemek açısından bu tür bir forumun önemli olacağını ifade ediyor.

Prag Kalesi'nde yapılan ilk AST toplantısına ilgi oldukça yüksek. Yaklaşık 1200 gazeteci toplantıyı takip etmek üzere akreditasyon yaptırdı. 40'tan fazla ülke liderinin gelecek olması nedeniyle Prag'da oldukça geniş güvenlik önlemleri alındı.