Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşmeler 0:00 / 0:00

AA

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Çekya’nın başkenti Prag’da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile üçlü görüşme gerçekleşmesinin ardından diğer katılımcı ülkelerin liderleriyle görüşmeye devam ediyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüşen Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ve Çekya Başbakanı Fiala ile de bir araya geldi.

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