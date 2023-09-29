Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te konuşuyor

TEKNOFEST İzmir'de konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından notlar:

- Hindistan'dan ABD'ye kadar dünyanın dört bir yanında ülkemizi temsil ettikten sonra, TEKNOFEST 2023 vesilesiyle İzmir'de sizlerle olmaktan bahtiyarım.

- Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivaline hepiniz hoş geldiniz. Programın icrasına katkı veren herkesi tebrik ediyorum.

TEKNOFEST İSTANBUL ZİYARETÇİ REKORU KIRDI

- Cumhuriyetimizin 100. Yılını, tarihimizin bu dönüm noktasını kutlamanın heyecanı içerisindeyiz. TEKNOFEST coşkusundan, şu muhteşem atmosferinden mümkün olduğu kadar fazla sayıda gencimizi istifade ettirelim istiyoruz. Bu sebeple TEKNOFEST’i üç ilimizde tertipleyelim dedik.

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- TEKNOFEST İstanbul 2 milyon 247 bin ziyaretçi ile kendi rekorunu kırmıştır.

- Ankara'da 943 bin ziyaretçiyi ağırladı. Gençlerimiz gerçek manada bir teknoloji şöleni yaşadı. Bugün de TEKNOFEST 2023'ün son durağı olan güzel İzmir'deyiz.

- Buradaki gençlerimizin coşkusunu gördükçe gururlanıyoruz.

- Şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırladı. İzmirli gençlerimizle birlikte çevre illerimizdeki gençlerimizi de bu festivalin coşkusunu yaşamaya davet ediyorum. Teknolojiye ilgisi olan tanıdıklarınızı teşvik edin. İmkânı olmayana gerekirse yardımcı olun ve Çiğli Havalimanındaki bu başarıyı mutlaka yerinde görün.

- İleri teknolojiyi ülkemizde değil de uzak ülkelerde 10 bin kilometre ötede arayanları da buraya davet ediyoruz.

- Bugün burada büyüyen, güçlenen, sınırları aşan Türkiye’nin yükselişine de şahit oluyoruz. Kızıl Elma, Akıncı, Anka, Hürjet, Atak ile birlikte mücadele var, gayret var, sabır var, azim var, cesaret var. Burada zorluklar karşısında yıkılmayan, güçlü bir irade var. Burada hayallerine giden yolda hiçbir engel tanımayan gençler var.

- Yapamazsınız diyenlere inat, biz yaparız diyen, imkansız denenleri gerçeğe dönüştüren, fikir, yürek ve alın teriyle büyük bir başarı hikayesi yazan TEKNOFEST gençliğine teşekkür ediyorum. Sizler canları pahasına bu toprakları bizlere vatan olarak bırakan aziz şehitlerimizin gururusunuz.

- Bu ülkeyi omuzlayacak, hak ettiği yere siz taşıyacaksınız. Sizin parıldayan gözlerinizde yarının güçlü Türkiye’sini görüyorum.

- Açtığımız gedikten gümbür gümbür gelen TEKNOFEST gençliğinin ayak seslerini içimizdeki gafiller duymasa da tüm dünya duyuyor.

- 30 yıllık işgalin ardından özgürlüğüne kavuşan Karabağ’da evlerine dönen muhacirler sizin için dua ediyor.

- Hangi görüşe, kökene, hayat tarzına sahip olursa olsun, bu ülkenin gençleri ile iftihat ettim. Hiç kimseyi kılık kıyafeti, inancı dolayısıyla ötekileştirmedik. Dayatmacı, baskıcı, yasakçı değil, tüm vatandaşlarımızla birlikte gençlerimizin özgürlük alanlarını genişletenlerden olduk. Ne yapıyorsak sizin istikbaliniz için yapıyoruz. İçeride ve dışarıda verdiğimiz tüm mücadelelerin amacı size daha güçlü bir Türkiye teslim etmektir.

- Türkiye’yi savunma sanayisi başta olmak üzere her alanda başarıdan başarıya koşturduk. Üniversite sayımzıı 208’e, yurt kapasitemizi 950 bine, gençlik merkezi sayımızı 464’e, Ar-Ge merkezi sayımızı 1289’a, tasarım merkezi sayımızı 324’e, Teknopark sayımızı 98’e çıkarttık.

- İzmir'e yaptığımız kamu yatırımlarının tutarı 225 milyar TL'dir.

Devamı geliyor...

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