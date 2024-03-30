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        Haberler Gündem Son dakika haberi Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem

        Son dakika haberi Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem

        Elazığ'ın merkezinde saat 03.25'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 30.03.2024 - 03:35 Güncelleme: 30.03.2024 - 04:01
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        Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın merkezi olan 4,7 büyüklüğündeki sarsıntının 13,83 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

        AFAD Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

        "Elazığ ilimizde saat 03.25'te meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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