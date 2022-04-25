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Elon Musk Twitter'ı satın almak için anlaşmaya vardı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Twitter'ı satın almak için hisse başına 54.20 dolar karşılığında toplam 44 milyar dolarlık bir teklif yapan Elon Musk, platformun yönetimiyle anlaşmaya vardı.

İki hafta önce teklifini sunan Musk, sosyal medya platformunun 'olağanüstü potansiyelini açığa çıkarmak için doğru kişi olduğunu' söylemişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Musk, "İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır." ifadesini kullandı.

Musk, içerik kısıtlamalarını gevşetmekten sahte hesapları ortadan kaldırmaya kadar bir dizi değişiklik çağrısında bulunurken, başlangıçta Musk'ın teklifini reddeden ve oy birliğiyle "zehir hapı" olarak adlandırılan bir önlem alan Twitter yönetimi, hissedarlardan anlaşmayı onaylamak için oy kullanmalarını isteyecek.

Söz konusu önlemle potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata şirketten daha fazla hisse satın alma hakkı korunmuştu.​​​​​​​ Musk'ın veya başka bir yatırımcının şirket hisselerinin yüzde 15'inden fazlasını satın alması durumunda planın devreye gireceği belirtilmişti.

ABD medyasında çıkan haberlerde, Musk'ın Twitter'ı satın almak için sosyal medya şirketinin yönetim kuruluyla görüşmelere başladığı aktarılmıştı. Söz konusu haberlerin ardından Twitter'ın New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kazanmıştı.

44 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, anlaşma için 46,5 milyar dolarlık finansmanın taahhüt eden Musk, Twitter'dan daha önce de yüzde 9.2 oranında hisse satın almıştı.

Başlangıçta satın almaya karşı mesafeli olan Twitter yönetiminin, Musk'ın finansman için harekete geçmesiyle yumuşadığı ve piyasadan hisseleri toplayarak şirket yönetimini ele alma ihtimali karşısında görüşmelere sıcak baktığı iddia edilmişti.

TRUMP TWITTER'A DÖNECEK Mİ?

Sosyal medya platformları Twitter, YouTube ve Facebook, Trump'ın hesaplarını 6 Ocak 2021'de Kongre baskını olaylarına katkıda bulunduğu ve 2020 başkanlık seçiminde usulsüzlük yapıldığı iddiaları nedeniyle dondurmuştu.

ABD merkezli kanal FOX News'in haberine göre, 4 yıllık başkanlığı döneminde Twitter'ı çok aktif kullanan eski başkan Donald Trump, Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması durumunda da platforma geri dönmeyecek.

Beyaz Saray'dan da konuya ilişkin açıklama geldi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden'ın uzun süredir sosyal medya platformlarının gücünden endişe duyduğunu, belirli bir işlem hakkında yorum yapmayacağını söyledi.

DOGECOIN YÜZDE 26 YÜKSELDİ

Elon Musk’ın öğlen saatlerinde Twitter Yönetim Kurulu ile anlaşmaya yakın olduğuna dair haberlerin etkisiyle Dogecoin hızlı bir yükselişe geçmişti.

Musk’ın favori kripto paraları arasında yer alan ve sık sık Twitter paylaşımlarına konu olan Dogecoin sabah saatlerinde 0.1240 dolardan işlem görüyordu. TSİ 14.00’da ise yatırımcı adeta Dogecoin’e hücum etti. Saat 21.00’da 0.1506 dolardan işlem gören Dogecoin Musk’ın satın almasının kesinleşmesiyle 0.1676 doları gördü. Günlük yükselişi yüzde 26’yı buldu.

RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK

Yatırımcılar Musk’ın satın alması sonrasında Twitter’ın bilançosuna Dogecoin eklemesini ve/veya platformda ödeme aracı olarak bu kripto paranın kullanılmasını bekliyor. Ancak bu beklentiyi destekleyen bir resmi açıklama henüz yapılmadı.