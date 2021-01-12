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HaberlerGündem3. SayfaEroinle öldürülmüştü! Son dakika: Mahkemeden karar çıktı
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Son dakika haberler... Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden olan iki sanığa hapis cezası

Ankara'da, akaryakıt istasyonunda aracına yakıt alırken tanıştıkları Damla Kiraz'a (30) alkollü olmasına rağmen şırınga ile eroin enjekte ederek ölümüne neden oldukları suçlamasıyla yargılanan Abdulhalim Cebeci (26) ve Uğur Kara (35),16'şar yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Korkunç olayda sanıkların, akaryakıt istasyonunda kadının aracına binmeleri, evine girişleri ve baygın haldeki Damla Kiraz'ı karga tulumba evden çıkararak hastaneye götürdükleri anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasında delil olarak yer aldı

Eroinle öldürülmüştü! Son dakika: Mahkemeden karar çıktı
Eroin enjekte edip ölümüne yol açmışlardı! Cezaları belli oldu
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DHA

Altındağ ilçesinde geçen yıl 17 Ağustos'ta meydana gelen olayda Damla Kiraz, sabah 07.30 sıralarında yakıt almak için bir akaryakıt istasyonuna girdi.

DHA'nın haberine göre, Kiraz'ın aracı tehlikeli kullandığını fark eden, istasyondaki fırını işleten Uğur Kara ile istasyonda çalışan arkadaşını ziyaret için orada bulunan Abdulhalim Cebeci, kadının yanına yaklaştı.

Kara ve Cebeci, araçtan inmeyen Kiraz'ın yürüyemeyecek kadar alkollü olduğunu anlayınca sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra Kara ve Cebeci, Kiraz'ın aracına binip, cinsel birliktelik yaşamak amacıyla birlikte kadının evine gitti. Yolda giderken bir adresten uyuşturucu alan Cebeci'nin, evde kendisi kokain aldığı, Kiraz'ın koluna da eroin enjekte ettiği iddia edildi.

Kara ve Cebeci, kısa süre sonra fenalaşması üzerine Damla Kiraz'ı karga tulumba evden çıkarıp, aracıyla evin yakınındaki özel hastanenin acil servisine bırakarak kaçtı. Ancak Damla Kiraz, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

'OLASI KAST İLE ÖLDÜRMEDEN DAVA'

Abdulhalim Cebeci'nin, durumu anlattığı mahalleden arkadaşı N.D., kadının öldüğünü sosyal medyadan öğrenince polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine Abdulhalim Cebeci ve Uğur Kara, gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Cebeci tutuklanırken, Kara adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda Cebeci ve Kara hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'olası kast ile adam öldürmek' suçlarından dava açıldı.

'UYUŞTURCUYU KENDİ ENJEKTE ETTİ'

Ankara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanıklardan Abdulhalim Cebeci, savunmasında işsiz olduğunu, akaryakıt istasyonunda çalışan arkadaşının yanında takıldığını ve o sabah istasyona gelen kadının aşırı derecede alkollü olduğunu, bir süre sohbet ettikten sonra aracına bindiğini söyledi. Daha önce hakkında 'uyuşturucu temin etmek ve kullanmak' suçlarından işlem yapıldığı belirlenen Cebeci, uyuşturucu satıcısı olmadığını; ancak kullandığını, Damla Kiraz’ın kendi isteğiyle evine gittiklerini ileri sürerek, "Ben ve kadın uyuşturucu kullanmaya karar verdik. Ben üzerimdeki kokaini o da üzerindeki eroini şırınga yöntemiyle kullandık. Uyuşturucu kullanımının ardından kanepeye uzanan kadının nabzı ve solunumu yavaşladı. Bir sıkıntı olabilir düşüncesiyle Uğur kadını sırtladı ve aracına bindirerek özel hastaneye götürdük. Hastanedeki görevlilere kadının uyuşturucu kullandığını söyledik. Bir süre sonra da hastaneden ayrıldık" dedi.

'KADININ ÇAĞIRMASI ÜZERİNE ARACINA BİNDİM'

Tutuksuz sanık Uğur Kara da sabah fırını açmak için gittiğinde istasyona tehlikeli şekilde giren aracı fark ettiğini, pompacılar aracın sürücüsüyle konuşurlarken merak ederek yanlarına gittiğini belirtti. Araçta bulunan kadının önce şarj aleti sorduğunu, sonra kahve istediğini iddia eden Kara, "Kahve almaya gidip geldiğimde, kadın Abdulhalim Cebeci ile konuşuyordu. Kadının çağırması üzerine araca bindim" dedi. Sanık Kara, diğer sanığı istasyonda çalışan bir kişinin yanına gelip gitmesinden dolayı tanıdığını, uyuşturucu madde satışı yapıp yapmadığını bilmediğini söyledi. Sanık Kara, kendisinin uyuşturucu kullanmadığını, ikilinin uyuşturucu alırken balkonda olduğunu ve kadının uyuşturucuyu kendisinin mi yoksa diğer sanığın mı koluna enjekte ettiğini bilmediğini iddia etti.

İKİ SANIĞA DA 16 YIL 8 AY HAPİS

Mahkeme heyeti, iki sanığa da eylemi birlikte gerçekleştirdikleri gerekçesiyle, 'olası kast ile adam öldürme' suçundan 16'şar yıl 8'er ay hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık Uğur Kara'nın da tutuklanmasına hükmedildi. Mahkemenin gerekçesinde, "Sanıklar aşırı derecede alkollü ve kolundaki şırınga izinden uyuşturucu kullandığını anladıkları kadına şırınga ile eroin maddesi vererek maktulün ölebileceğini öngörüp, buna rağmen eylemlerine devam ettikleri ve maktuleyi olası kast ile öldürdükleri anlaşıldığından sanıkların cezalandırılmasına hükmedilmiştir" denildi.

GÖRÜNTÜLER DOSYADA YER ALDI

Öte yandan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de dosyada delil olarak yer aldı. Görüntülerde, Damla Kiraz’ın aracıyla akaryakıt istasyonuna girdiği sırada aracına yaklaşan sanıklarla konuştuğu, sanıklardan Uğur Kara'nın, elinde kahve ile aracın ön koltuğuna, Abdulhalim Cebeci’nin de aracın arka koltuğuna oturduğu ve aracın istasyondan uzaklaştığı görüldü. Kara ve Cebeci'nin, Damla Kiraz ile birlikte evin önünde de güvenlik kamerasına yansıdığı görüldü. Eve girdikten 1 saat 15 dakika sonra Kara ve Cebeci'nin, Damla Kiraz’ı karga tulumba tutarak araca bindirmelerine ilişkin görüntüler de dosyada yer aldı. Hastaneye ait güvenlik kamerası görüntülerinde de Damla Kiraz'ın, sedyede baygın bir şekilde acil servise götürüldüğü görüldü.

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