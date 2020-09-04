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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi... Ev arkadaşı vahşeti! Boğazını kesti
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Korkunç olay! Ev arkadaşının boğazını kesti

İstanbul Kağıthane'de beraber kalan iki ev arkadaşı arasında çıkan kavgada kanlı bitti. Kavgada arkadaşı tarafından önce göğsünden bıçaklanan H.D.'nin daha sonra boğazı kesildi. Evin içinde başlayıp sokağa taşan kavgada her yer kan gölüne döndü

kağıthane ev arkadaşlarının bıçaklı kavgası
İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde aynı evde yaşayan iki arkadaş arasında çıkan kavgada kan döküldü. Kavgada arkadaşının boğazını kesip, göğsünden bıçaklayan zanlı kaçtı.

Olay, dün saat 19:00 sıralarında Kâğıthane Akçay Sokak'ta meydana geldi. İHA'nın haberine göre, H.D. (20) ile ev arkadaşı henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, eline aldığı ekmek bıçağıyla H.D. isimli arkadaşına saldırmaya başladı.

Şüpheli, önce göğsünden bıçakladığı ev arkadaşının daha sonra boğazını keserek, olay yerinden kaçtı. Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan H.D. kendisini dışarıya attı. Yaşanan olay sonrası sokakta komşularının kanlar içinde yattığını gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Kısa bir sürede olay yerine gelen ekipler, yoğun kan kaybeden H.D.'yi Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede müdahale edilen H.D.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

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