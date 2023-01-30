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Son dakika haberi EYT’de kademeli prim günü aranacak

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. EYT’de kademeli prim günü aranacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar yaş dışındaki koşulları yerine getirerek emekli olabilecek. SSK’lılar kademeli prim gününe tabi olacak. Kademeli prim günü 5 binden başlayarak 5 bin 975 güne kadar çıkacak. BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’na tabi olan kadınlar 7 bin 200, erkekler ise 9 bin prim gününü doldurarak olabilecek. İşte kademeli emeklilik tablosu

Son dakika haberi EYT’de kademeli prim günü aranacak

Milyonlarca kişinin beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Düzenlemeye göre EYT’de kademeli prim günü aranacak. 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar yaş dışındaki koşulları yerine getirerek emekli olabilecekler.


SSK’lılar 4447 Sayılı Kanun ile getirilen kademeli prim gününe tabi olacaklar. Kademeli prim günü 5000’den başlayarak 5975 güne kadar çıkacak.


BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’na tabi olan kadınlar 7200, erkekler ise 9000 prim gününü doldurarak olabilecekler.

İŞTE O TABLO


Teklifte kısmi emeklilik ile ilgili bir düzenlemeye ise yer verilmedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, teklifin en geç haftaya salı ya da çarşamba günü yasalaşmasının hedeflendiğini söyledi.

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