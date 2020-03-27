Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in ardından Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın da koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı. Günay, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "COVID-19 testim malesef pozitif çıktı. Genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Tedavisine devam edilen Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz."

— Yusuf GÜNAY (@yusuf_gunay) March 27, 2020

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a geçmiş olsun mesajı gönderdi. Fenerbahçe verdiği mesajda, "Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yapılacak tedavilerin ardından Yusuf Günay’ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler almayı temenni ediyoruz" ifadelerini kullanırken, Beşiktaş ise, "Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ettiğimiz Yusuf Günay ile Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" mesajını paylaştı.