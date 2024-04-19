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        Haberler Gündem İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması: 14 gecekondu etkilendi - Son Dakika Haberleri

        Son dakika haberi "Gaziosmanpaşa'daki toprak kaymasında 14 gecekondu etkilendi"

        İstanbul Valiliği, Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kaymasında, toplam 14 gecekondunun etkilendiğini ve 3'ünün kullanılamaz hale geldiğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 19.04.2024 - 20:42 Güncelleme: 19.04.2024 - 21:27
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        Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi
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        Valilikten yapılan açıklamada, saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'taki alanda toprak kayması meydana geldiği belirtildi.

        Açıklamada, "Olayda toplam 14 gecekondu etkilenmiş olup bu gecekondulardan 3'ü kullanılamaz hale gelmiştir. Bölgede yaşayan 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiş olup olay yerine çok sayıda AFAD ekibi sevk edilmiştir. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır." bilgisi verildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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