Hatay'da patlama meydana geldi 0:00 / 0:00

AA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin alınan istihbarat üzerine takibe aldıkları araçtaki teröristlerle sıcak çatışma yaşanırken, araçtaki patlama sonucu 1'i polis toplamda 3 kişi yaralandı.

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada operasyonun sürdüğü belirtildi.

Olay, İskenderun ilçe merkezi Pac Meydanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesinde polis ekipleri alınan istihbari bilgiler üzerine bir otomobili takibe aldı.

Otomobilde bulunan 2 teröristle polis ekipleri arasında sıcak çatışma yaşandı. Çatışma sırasında araçta patlama meydana gelirken, İskenderun İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı hafif yaralandı.

Patlamada 2 vatandaş yaralandı.

HATAY VALİSİ DOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Hatay Valisi Rahmi Doğan patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, ''Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir. Kamuoyu bilgilendirilecektir.'' dedi.

— Rahmi Doğan (@dogan_rahmi) October 26, 2020

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