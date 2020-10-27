Hainler bununla gelmiş! 0:00 / 0:00

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, edinilen bilgiye göre, dün akşam Fener Caddesi'ndeki patlamayı gerçekleştirdikten sonra ölü ele geçirilen teröristlerin 'paramotor' diye tabir edilen bir uçan aletle Münbiç'ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar'a indikleri belirlendi.

4 KİŞİLİK TERÖRİST GRUP 2 PARTİ HALİNDE GELMİŞ

İHA'da yer alan habere göre paramotorun, Münbiç'ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar'a indiğini belirleyen güvenlik birimlerinin çalışması 19 Ekim'de neticesini verdi. Bir terörist etkisiz hale getirildi, bir terörist ise canlı olarak yakalandı.

2 TERÖRİST İSKENDERUN'A KAÇTI

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı hava kuvvetleri unsurlarınca dün saat 11.00 sularında, teröristlerin bulunduğu noktalar hava kuvvetleri tarafından vuruldu. Payas ilçesinde kontrol noktasına taciz ateşi açan ve çıkan çatışmanın ardından bir vatandaşın aracını gasp eden 2 terörist, İskenderun istikametine kaçtı.

BİRİ ÜZERİNDEKİ BOMBAYI PATLATTI

Teröristlerden biri İskenderun'da çıkan çatışma sırasında üzerindeki bombayı patlattı. Patlamanın ardından diğer terörist koşarak bölgeden kaçmaya çalıştı.

DİĞERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kaçan terörist kısa süre sonra güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilirdi. Teröristlerin Münbiç'ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar'a indikleri paramotor da ele geçirildi.