Neşet Dişkaya ndiskaya@cyh.com.tr

Hatay İskenderun’da meydana gelen patlama ile ilgili detaylara ortaya çıktı. İddiaya göre; Suriye’den Amanos Dağları’na Türkiye’ye geçmek ve eylem yapmak için gelen PKK’lı iki teröristle korucular bugün temas kurdu. Girilen çatışmalar teröristler kaçtı. Kaçarken bir araç gasp etti. Teröristlerin gasp ettiği araç daha sonra korucular yaşanan ikinci çatışma sırasında kaza yapınca teröristler bu kez başka bir araç gasp edip kaçmaya devam etti.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre teröristlerin kaçtığı aracın plakası daha sonra bütün emniyet güçlerine bildirildi. Payas’ta kontrol noktasında güvenlik güçleri teröristlerin kullandığı otomobili durdurma için çatışmaya girdi. Çatışma teröristlerin biri kendini patlatırken diğeri kaçtı.

Bölgeyi bilmeyen ve yaklaşık bir hafta önce Amanoslara geldiği tespit edilen teröristlerin kimlik bilgileri güvenlik güçleri tarafından da tespit edildiği öğrenildi. İki teröristinde Türkiye’de eylem yapmak için Amanoslara geldiği belirtildi.