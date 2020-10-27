Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlik
ABONE OL

İskenderun'daki patlamanın detayları ortaya çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen patlama ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. Özel eğitim aldıktan sonra eylem için Amanoslara geldiği ifade edilen PKKlı iki teröristle önce korucular temas kurdu. İşte detaylar...

İskenderun'daki patlamanın detayları ortaya çıktı
Neşet Dişkaya

Hatay İskenderun’da meydana gelen patlama ile ilgili detaylara ortaya çıktı. İddiaya göre; Suriye’den Amanos Dağları’na Türkiye’ye geçmek ve eylem yapmak için gelen PKK’lı iki teröristle korucular bugün temas kurdu. Girilen çatışmalar teröristler kaçtı. Kaçarken bir araç gasp etti. Teröristlerin gasp ettiği araç daha sonra korucular yaşanan ikinci çatışma sırasında kaza yapınca teröristler bu kez başka bir araç gasp edip kaçmaya devam etti.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre teröristlerin kaçtığı aracın plakası daha sonra bütün emniyet güçlerine bildirildi. Payas’ta kontrol noktasında güvenlik güçleri teröristlerin kullandığı otomobili durdurma için çatışmaya girdi. Çatışma teröristlerin biri kendini patlatırken diğeri kaçtı.

Bölgeyi bilmeyen ve yaklaşık bir hafta önce Amanoslara geldiği tespit edilen teröristlerin kimlik bilgileri güvenlik güçleri tarafından da tespit edildiği öğrenildi. İki teröristinde Türkiye’de eylem yapmak için Amanoslara geldiği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İzmir'de balkondan düştüğü iddia edilen 2 yaşındaki çocuk öldü
GÜNDEMBalkondan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
Son dakika! Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş hayatını kaybetti
GÜNDEMEski Sağlık Bakanı Osman Durmuş hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Hatay’da silahlı saldırı: 1 asker yaralı
GÜNDEMHatay’da silahlı saldırı: 1 asker yaralı
Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 34 yabancı uyruklu kurtarıldı
GÜNDEM34 yabancı uyruklu kurtarıldı
İskenderun nerededir? İskenderun'un haritadaki yeri
GÜNDEMİskenderun nerededir?
SON DAKİKA HABERİ: Hatay'da patlama meydana geldi! İskenderun ilçesinde...
GÜNDEMHatay'da patlama meydana geldi
Hatay İskenderun'da patlama mı oldu? Son dakika İskenderun'da patlama haberi ayrıntıları
GÜNDEMHatay İskenderun'da patlama mı oldu?
Üniversiteler ne zaman açılacak? Kasım'da Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu? Gözler YÖK'te
GÜNDEMÜniversiteler ne zaman açılacak?
Türkiye'yi sarsan cinayette telefon kayıtları ortaya çıktı
GÜNDEMTürkiye'yi sarsan cinayette telefon kayıtları ortaya ...
Son dakika: İzmir'de sahte içkiden bir ölüm daha!
GÜNDEMİzmir'de sahte içkiden bir ölüm daha!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X