Son dakika haberi Instagram’dan sonra Roblox

Türkiye, günlerdir sosyal paylaşım platformu Instagram’a getirilen erişim engelinin kaldırılıp kaldırılmayacağını konuşurken Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) internet sayfasında bir erişim engeli kararı daha duyuruldu.

Özellikle çocuklar arasında yaygın olarak kullanılan ve 15 milyondan fazla kullanıcısı olduğu belirtilen Roblox'a Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talebi, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla erişim engeli getirildi.

BTK’nın sitesinde şu bilgilendirme yapıldı: “roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çevrimiçi oyun platformu Roblox’un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararı iledir. Kararın UYAP’ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumu tarafından uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.” ifadelerini kullandı.

Kararın ayrıntıları hakkında açıklama yapılmazken Habertürk’ün edindiği bilgiye göre Adana Cumhuriyet Başsavcılığının başvuruyu çocuk istismarı suçlaması ile yaptığı öğrenildi.

ÇOCUKLAR ÜZGÜN AİLELER MAĞDUR

Çocukların üzüntüyle karşıladığı erişim engeli ile ilgili aileler de ödenen ücret nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirtiyor.

Platformun Robux olarak ifade edilen kendi para biriminin Türk Lirası olarak karşılığı 450 TL ile 2200 TL arasında değişen paketlere sahip.

İMAMOĞLU: AKIL ALIR GİBİ DEĞİL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da karara tepkisini X hesabından yaptığı paylaşımla dile getirirken şu ifadeleri kullandı: “Instagram’dan sonra, 15 milyondan fazla kullanıcısı olan ve kullanıcıların oyun geliştirebildikleri çevrimiçi oyun platformu Roblox'a da erişim yasağı gelmiş olması akıl alır gibi değil. Bu kararları verenler yeni dünyadan, ekonomiden, teknolojiden bihaber akıllar.”