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Son dakika haberi KVKK'dan WhatsApp hamlesi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp'ın "zorunlu güncelleme" kararını yarın ele alacak. Konu, kişisel verilerin korunması mevzuatı genel hükümleri ile kanunun açık rıza, veri işleme şartları, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden değerlendirilecek

Son dakika haberi KVKK'dan WhatsApp hamlesi
KVKK'dan WhatsApp hamlesi
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HABERTURK.COM

WhatsApp'a karşı bir hamle de Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan geldi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK),WhatsApp'ın "zorunlu güncelleme" kararının yarınki toplantıda ele alınacağını duyurdu. Rekabet Kurulu da Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlatmıŞ ve WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunun durdurulması çağrısı yapmıştı.

WhatsApp, Gizlilik İlkeleri’nde çok tartışılacak bir değişikliğe gitmiş ve 2 milyarı aşkın kullanıcısının bilgisini, Facebook’un diğer şirketlerinin reklam ve pazarlama alanına açmıştı. Kullanıcılara '8 Şubat’a kadar ya kabul et, ya da sil' dayatmasında bulunmuştu.

TOPLANTI YARIN

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK),WhatsApp'ın "zorunlu güncelleme" kararının yarınki toplantıda ele alınacağını duyurdu.

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

"izde son günlerde basına da yansıyan çeşitli haberlerden; Whatsapp Inc tarafından WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurtdışında bulunan tedarikçi, iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraflara aktarılmasına rıza verilmesini içerecek şekilde kullanım şartlarının güncellendiği, bu kapsamda rıza vermeyen kullanıcıların bu uygulamayı kullanamayacağı ve hesaplarının silineceğine dair kullanıcılara bilgilendirme iletildiği anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 15 inci maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 12.01.2021 tarihli toplantısında konu, kişisel verilerin korunması mevzuatı genel hükümleri ile Kanunun açık rıza, veri işleme şartları, yurtdışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden değerlendirilecek olup, gelişmeler hususunda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.''

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