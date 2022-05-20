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Haberler Gündem Politika Son dakika: Maltepe Belediyesi'nde rüşvet operasyonu! 18 gözaltı
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Son dakika haberi Maltepe Belediyesi'nde rüşvet operasyonu! 18 gözaltı

Maltepe Belediyesi'nin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 10'u kamu görevlisi toplam 18 şüpheliye 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon düzenlendi

Son dakika: Maltepe Belediyesi'nde rüşvet operasyonu! 18 gözaltı
Maltepe Belediyesi'nde rüşvet operasyonu! 18 gözaltı
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DHA

Maltepe Belediyesi'nin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 10'u kamu görevlisi toplam 18 şüpheliye "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek", "aracılık etmek" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından operasyon düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek', 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından suç tarihinde Maltepe Belediyesi'nin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 10'u kamu görevlisi toplam 18 şüpheliye yönelik bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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