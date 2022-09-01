MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle: "MHP Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.yıl dönümüne hem zihnen hem de moral olarak hazır hale gelmiştir.

Sosyal medyada denetim şarttır. Sosyal medya düzenlemesi hukuki bir temele bağlanmalıdır. Türkiye bir hukuk devletidir. FETÖ yöntemleriyle sonuç almaya ve siyaseti dizayn etmeye çalışmak karanlık bir teşebbüstür.

Ayrıca sokak aralarında kanunsuz gösteri yapanlara, Türk polisinin hukuk içinde yaptığı müdahale Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkarmıştır. Sözde öğretmene yapılan efeliği affetmeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, affetse ne çıkar affetmese ne çıkar?

Zillet ittifakı fikri olarak da dağılmıştır. Bir isim üzerinde uzlaşmaktan aciz kalan partilerin asıl üzerinde gereken husus aynı şeyleri söylemeleri değildir.

Ne yaman bir çelişkidir ki Yunanistan'ın tacizleri CHP'nin gündeminde de değildir.

F-16'larımıza radar kilidi atılması da haydutluktur. Asıl stratejik tehdit Yunanistan'a silah yığınağı gerçekleştiren ABD'dir."