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Haberler Teknoloji Rekabet Kurumu Google hakkında soruşturma başlattı
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Son dakika haberi Rekabet Kurulu Google hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, hakim durumu kötüye kullandığı iddiasıyla Google hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

Rekabet Kurumu Google hakkında soruşturma başlattı
HABERTURK.COM

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

BULGULAR CİDDİ VE YETERLİDİR

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 12.01.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına, 23-03/27-M sayı ile karar vermiştir" denildi.

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