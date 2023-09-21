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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi | Saldırı hazırlığındaki Barış Boyun çetesine operasyon: 10 kişi göz altına alındı!

        Saldırı hazırlığındaki Boyun çetesine operasyon!

        Yunanistan'ın başkenti Atina'da organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un çetesinin 6 üyesinin öldürülmesinin ardından Türkiye'de de hareketlilik yaşandı. İstanbul polisi, bu saldırıya karşılık vermeye çalıştığı iddia edilen Boyun çetesine yönelik İstanbul ve İzmir'de operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 21.09.2023 - 13:33 Güncelleme: 21.09.2023 - 13:38
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        Saldırı hazırlığındaki Boyun çetesine operasyon!
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        Operasyon, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre organize polisi, hakkında çıkarılan kırmızı bültenle aranırken İtalya’da yakalanan ve daha sonra serbest bırakılarak şehir dışına çıkma yasağı konulan suç örgütü lideri Barış Boyun’a yakın bazı isimlerin silahlı eylem hazırlığında olduğunu belirleyince çalışma başlatıldı.

        İNTİKAM İÇİN HAZIRLANDIĞI SAPTANDI

        Araştırmalarda, şüphelilerin Yunanistan’da 11 Eylül’de infaz edilen aralarında Barış Boyun’a yakın isimlerin bulunduğu 6 Türk’ün intikamını almak için hazırlandığı tespit edildi.

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        İKİ KENTTE EŞ ZAMANLI OPARASYON

        Yapılan tespitlerin ardından 19 Eylül’de İstanbul ve İzmir’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        SİLAH, PARA, UYUŞTURUCU

        Özel Harekat Polisi eşliğinde baskın düzenlendi. Koçbaşı ile kapıların kırıldığı baskınlarda 10 şüpheli yakalandı. Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 85 fişek, 6 bir miktar uyuşturucu ve yaklaşık 430 bin lira para ele geçirildi.

        ÖLEN 2 KİŞİNİN YAKINLARI GÖZALTINDA

        Atina’da öldürülen 6 Türk’ten ikisinin yakınının da aralarında bulunduğu şüpheliler emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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        #barış boyun
        #Son dakika haberler
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