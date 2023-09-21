Saldırı hazırlığındaki Boyun çetesine operasyon! Yunanistan'ın başkenti Atina'da organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un çetesinin 6 üyesinin öldürülmesinin ardından Türkiye'de de hareketlilik yaşandı. İstanbul polisi, bu saldırıya karşılık vermeye çalıştığı iddia edilen Boyun çetesine yönelik İstanbul ve İzmir'de operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı

Operasyon, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre organize polisi, hakkında çıkarılan kırmızı bültenle aranırken İtalya’da yakalanan ve daha sonra serbest bırakılarak şehir dışına çıkma yasağı konulan suç örgütü lideri Barış Boyun’a yakın bazı isimlerin silahlı eylem hazırlığında olduğunu belirleyince çalışma başlatıldı.

İNTİKAM İÇİN HAZIRLANDIĞI SAPTANDI Araştırmalarda, şüphelilerin Yunanistan’da 11 Eylül’de infaz edilen aralarında Barış Boyun’a yakın isimlerin bulunduğu 6 Türk’ün intikamını almak için hazırlandığı tespit edildi. REKLAM

İKİ KENTTE EŞ ZAMANLI OPARASYON Yapılan tespitlerin ardından 19 Eylül’de İstanbul ve İzmir’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

SİLAH, PARA, UYUŞTURUCU Özel Harekat Polisi eşliğinde baskın düzenlendi. Koçbaşı ile kapıların kırıldığı baskınlarda 10 şüpheli yakalandı. Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 85 fişek, 6 bir miktar uyuşturucu ve yaklaşık 430 bin lira para ele geçirildi.

ÖLEN 2 KİŞİNİN YAKINLARI GÖZALTINDA Atina’da öldürülen 6 Türk’ten ikisinin yakınının da aralarında bulunduğu şüpheliler emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.