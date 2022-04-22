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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz için rapor tamam!
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Son dakika haberi Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz için rapor tamam!

Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un yargılandığı davada, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai sorumluluğunun tam olduğuna dair rapor mahkemeye ulaştı.

Son dakika: Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz için rapor tamam!
Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz için rapor tamam!
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Ataşehir'de geçen kasım ayında hiç tanımadığı Başak Cengiz'i (28) yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un (27) davasında Adli Tıp Üst Kurulu'ndan gelen nihai raporu okundu. Raporda tutuklu sanık Can Göktuğ Boz'un cezai ehliyeti tam çıktı.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Can Göktuğ Boz, Diyarbakır'da bulunan cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, babası Avni Cengiz, nişanlısı Mahir Mızrak ve çok sayıda Başak Cengiz'in akrabası yer aldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Adli Tıp Üst Kurulu'ndan gelen nihai raporu okudu. Raporda tutuklu sanık Can Göktuğ Boz'un cezai ehliyeti tam çıktı. Duruşma avukatların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

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