İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın binlerce kişinin mağdur edildiği kripto para borsası Thodex’e ilişkin yürüttüğü ikinci soruşturma tamamlandı.

İHA'da yer alan habere göre Faruk Fatih Özer’inde aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 120 sayfalık iddianame düzenlendi.

11 BİN 462 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede Faruk Fatih Özer’inde aralarında bulunduğu 21 şüphelinin “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “Nitelikli dolandırıcılık” ve “Örgüt kurma ve yönetme” suçlarından 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

94 MİLYON TL'LİK VURGUN

Fatih Faruk Özer'le birlikte 7 şüpheli örgüt yöneticisi, 13 şüpheli ise örgüt üyesi olmakla suçlandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu, Thodex'in veri tabanını mercek altına alarak sistem üzerinden yapılan her işlem incelendi. Hazırlanan rapora göre vurgunun miktarı 94 milyon TL olarak kaydedildi.

Mağdurların parasının büyük kısmının kripto paraya dönüştürülerek yurt dışındaki borsalara aktarıldığı da tespit edildi. Şüphelilerin yakınları üzerine bir altın şirketi kurduğu da belirlendi. Hiçbir faaliyeti olmayan bu şirket aracılığıyla da fiziki altın alındı. 572 kişinin müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianame mahkemeye gönderildi.