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        Son dakika haberi Thodex vurgununda yeni iddianame!

        Thodex vurgununa ilişkin yürütülen ikinci soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Faruk Fatih Özer hakkında 11 bin 462 yıla kadar hapis istendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 14:24 Güncelleme: 22.01.2024 - 14:28
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        Thodex vurgununda yeni iddianame!
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        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın binlerce kişinin mağdur edildiği kripto para borsası Thodex’e ilişkin yürüttüğü ikinci soruşturma tamamlandı.

        İHA'da yer alan habere göre Faruk Fatih Özer’inde aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 120 sayfalık iddianame düzenlendi.

        11 BİN 462 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

        Hazırlanan iddianamede Faruk Fatih Özer’inde aralarında bulunduğu 21 şüphelinin “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “Nitelikli dolandırıcılık” ve “Örgüt kurma ve yönetme” suçlarından 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        94 MİLYON TL'LİK VURGUN

        Fatih Faruk Özer'le birlikte 7 şüpheli örgüt yöneticisi, 13 şüpheli ise örgüt üyesi olmakla suçlandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu, Thodex'in veri tabanını mercek altına alarak sistem üzerinden yapılan her işlem incelendi. Hazırlanan rapora göre vurgunun miktarı 94 milyon TL olarak kaydedildi.

        Mağdurların parasının büyük kısmının kripto paraya dönüştürülerek yurt dışındaki borsalara aktarıldığı da tespit edildi. Şüphelilerin yakınları üzerine bir altın şirketi kurduğu da belirlendi. Hiçbir faaliyeti olmayan bu şirket aracılığıyla da fiziki altın alındı. 572 kişinin müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianame mahkemeye gönderildi.

        NE OLMUŞTU?

        Kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında 31 Mart 2022 tarihinde hazırlanan iddianamede "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

        7 Eylül 2023 tarihinde görülen karar duruşmasında ise sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer, "nitelikli dolandırıcılık", "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

        Fotoğraflar: AA

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