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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yeni bir nefes kredisinin hayata geçirildiğini açıkladı.

TOBB Nefes Kredisi tanıtım toplantısında açıklamada bulunan Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın koordinasyonunda başlatılan Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında işletmelerimize, özellikle kamu bankalarımız tarafından, hızlı bir şekilde KGF kefaletli finansman sağlanmaya başladığını belirtti.

TOBB olarak 6 kez üyelere özel nefes kredisi projeleri yaptıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "İşletmelerimizin en büyük sorunu olan finansmanda elimizi taşın altına koymaya karar verdik. Finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına TOBB Nefes Kredisi’ni bugün itibariyle yeniden devreye alıyoruz." şeklinde konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni nefes kredisinde sistemin nasıl işleyeceğini de anlattı. Hirsacıklıoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Cirosu 25 milyon TL’nin altında olan küçük işletmelerimiz bugünden itibaren üye oldukları Oda ve Borsalardan alacakları üyelik belgesi ile Denizbank şubesine başvurabilecekler. İlla oda-borsalara gitmelerine de gerek yok. Dijital ekonominin nimetlerinden faydalanarak TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da belgelerini alabilecekler.

- Yaklaşık 2 hafta sonra şubelerdeki aşırı yığılma bittikten sonra, kamu bankalarımız da projeye katılacaklar. Onlarla birlikte Nefes Kredisi projemiz daha da güçlenecek.

- TOBB Nefes Kredisi’nin faizi yıllık yüzde 7,50 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. Bu tutar illere göre 50 bin ila 100 bin arasında değişebilecek. Bizim için önemli olan kısmı 2020 yılında ne anapara ne faiz ödemesi olmayacak. Krediyi alan üyemiz 2020 yılı için bankanın yolunu unutacak. Krediyi 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödeyecek.

- Kredinin yüzde 80’i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak. Bu projeyle inşallah istihdamın, üretimin öncüsü küçük işletmelerimizi rahatlatacağız.

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- Ben bu zor dönemi en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum. Sağlık alanında en az sayıda can kaybı ile bu salgını atlatırken, şirketlerimizi yaşatarak COVID sonrası döneme girmemiz gerekiyor. Çünkü, salgın sonrası küresel ekonomi yeni bir hal alacak. İş yapma biçimleri değişecek, rekabet daha da kızışacak. İşte bu bilinçle, bu işi bir seferberlik gibi gördük ve salgının ilk gününden beri TOBB camiası olarak gece gündüz demeden çalışıyoruz.

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