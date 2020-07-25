AA

Alınan bilgiye göre, Araklı-Trabzon güzergahında seyir halinde olan Yasin Ustaömer (30) idaresindeki 61 ABK 365 plakalı hafif ticari araç, Kalecik tüneli girişinde Erkan T. yönetimindeki 28 K 9024 plakalı kamyonete arkadan çaptı.

Kazada, araç sürücüsünün yanı sıra yolcular Şener Tüzenli (22),Oğuzhan Baytürk ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi ağır yaralandı.

KURTULAN OLMADI

AA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu sürücü ve yolcular, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. 4 kişinin öldüğü feci kazanın ardından kısa süreli trafiğe kapanan Trabzon-Rize kara yolu çalışmaların ardından yeniden açıldı.