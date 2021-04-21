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Alibaba 350 milyon dolar daha yatırdı, Trendyol’un değeri 10 milyar dolara dayandı!

E-ticaret platformu Trendyol'un değeri 10 milyar dolara dayandı. Çinli Alibaba 2018 yılında ortak olduğu Trendyol'da yapılan son 350 milyon dolarlık sermaye artırımı ile Alibaba'nın payı yüzde 86.5'a, Trendyol'un değeri ise 9.4 milyar dolara çıktı.

SON DAKİKA HABERİ: Trendyol’un değeri 10 milyar dolar dayandı! (e-Ticaret haberleri)
10 milyar dolarlık 'Trend'!
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Pandemi ile birlikte satışlarında rekor üstüne rekor kıran e-ticaret sektöründe Getir'in milyar dolarlık şirket olmasının ardından, bir diğer büyük haber ise Trendyol'dan geldi.

E-ticaret platformu Trendyol, ana hissedarı Çinli Alibaba tarafından karşılanan sermaye artımı ile değerini 9.4 milyar dolara çıkardı.

Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgiye göre yapılan son sermaye artımında Alibaba, Trendyol’a 350 milyon dolarlık öz sermaye finansmanı yaptı.

Bu işlem sonucunda Alibaba’nın Trendyol’daki (DSM Group) hisse oranı da yaklaşık 3.7 puanlık artışla yüzde 86.5’e çıkmış oldu. Böylece Alibaba’nın Trendyol'un yüzde 3.7'lik hissesi için şirkete koyduğu 350 milyon dolar, Trendyol’un toplam değerlemesini de 9.4 milyar dolara geldiğini gösterdi.

BİR YILDA DEĞERİNİ YAKLAŞIK 3'E KATLADI

2018 yılında yapılan yatırım sonrası 1 milyar dolarlık değerlemeyi aşan Trendyol, geçen yıl geçtiği 3.7 milyar dolarlık değerin ardında, yapılan bu son sermaye artırımı sonrası değerini son bir yılda 2.5 kat artırarak 9.4 milyar dolara taşımış oldu.

2018 yılında 728 milyon dolarlık yatırımla Trendyol’un yaklaşık yüzde 75’ini bünyesine katan Çinli e-ticaret devi Alibaba Group, 2018 ve 2020 yıllarında yapılan sermaye artırımlarının ardından 24 Mart 2021 tarihinde yapılan son sermaye artımı ile şirketteki payını yüzde 86.5’e kadar çıkarmış oldu.

İŞTE YENİ ORTAKLIK YAPISI

Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan yapılan son sermaye artırımının ardından Trendyol’un ortakları ve payları ise şöyle:

HissedarPayı
Alibaba% 86,5
Demet Suzan Mutlu Üçok% 6,96
Evren Üçok% 5,55
Begüm Tekin% 0,78
Zeki Güçlü Kaya% 0,21
Toplam% 100

BORSA İSTANBUL'UN EN DEĞERLİSİNİ BİLE SOLLADI

Son dönemde Rekabet Kurulu'nun soruşturmalarına da konu olan Türkiye e-ticaret sektöründe ulaşılan bu 11.6 milyar dolarlık şirket değerlemesi, gelmiş geçmiş en büyük rakam olarak dikkat çekti.

DEMET MUTLU KURDU

2010 yılında Demet Mutlu tarafından kurulan Trendyol'un ulaştığı değerlemeyi karşılaştırmak için örnek vermek gerekirse, Borsa İstanbul'un piyasa değeri açısından en büyük şirketinin değeri yaklaşık 7.8 milyar dolar ancak ediyor. Trendyol ise yapılan bu son işlemle ulaştığı 9.4 milyar dolarlık değerlemeyle, Borsa İstanbul'un en değerli şirketinin değerinden yüzde 20 daha değerli olarak göze çarpıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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