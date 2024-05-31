Son dakika haberi Trump suçlu bulundu Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, "sus payı" davasındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulundu. Trump hakkında kararın açıklanması bekleniyor. Karardan sonra açıklama yapan Trump, "Bu bir rezalet, Ben masumum. Gerçek karar 5 Kasım'da verilecek. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi

Habertürk / AA Giriş: 31.05.2024 - 00:19 Güncelleme: 31.05.2024 - 00:53 facebook

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