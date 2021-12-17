Varlık Fonu, Türk Telekom'un yüzde 55'i için masada

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Türkiye Varlık Fonu (TVF) azınlık paya sahip olduğu Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin toplam sermayesinin yüzde 55'ini temsil eden paylarını satın almak amacıyla LYY Telekomünikasyon AŞ ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Akbank'tan KAP'a yapılan açıklamada görüşmelerim 1 Aralık'ta başladığı, yatırımcıların meşru menfaatlerinin korunması amacıyla ertelendiği belirtildi

2017 YILINDA HAZİNE'YE AİT PAYLAR TVF'YE AKTARILDI

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin yüzde 6.68’i Türkiye Varlık Fonu'ndaydı. 2017 yılında T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na ait yüzde 6,68 (Yüzde 5 B Grubu, yüzde 1,68 D Grubu) oranındaki Türk Telekomünikasyon A.Ş. payı ilgili Bakanlar Kurulu kararını takiben Türkiye Varlık Fonu’na aktarılmıştı.

Akbank, Anadolu Bank, Byblos Bank, Denizbank, QNB Finansbank, Garanti Bankası, Halk Bankası , İş Bankası, TSKB, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası , Türk Telekom’un OTAŞ’taki yüzde 55’lik hissesini Aralık 2018'de borcu karşılığında devralmıştı. OTAŞ, Lübnanlı Hariri ailesi ve Saudi Telecom'un sahibi olduğu Oger Telecom'a aitti.

Bankalar Eylül 2019'da paylarını satmaya karar vermişti.

Türk Telekom hisselerini satışa çıkaran bankalar, şirketin yüzde 55 hissesinin devredildiği Levent Yapılandırma'nın LYY'nin ticaret unvanını LYY Telekomünikasyon olarak değiştirdi.

HANGİ BANKANIN NE KADAR PAYI VAR?

LYY’deki en büyük pay yüzde 35.5598 ile Akbank’ı olurken, Akbank’ı yüzde 22.1265 pay ile Garanti Bankası, yüzde 11.5972 payla İş Bankası, yüzde 4.9150’lik hisse oranıyla Yapı Kredi, yüzde 4.2559’lik payla Vakıfbank, yüzde 3.6562 payla Halkbank, yüzde 2.5913 payla Denizbank ve yüzde 1.6172'lik payla TSKB izledi.

Sözkonusu bu 8 bankanın LYY’deki toplam payı yüzde 84.7. Kalan yüzde 15.3’lük hisse de OTAŞ’a kredi veren diğer kreditörlerin. LYY’deki bu pay oranları dikkate alındığında Akbank’ın Türk Telekom’daki dolaylı payı yüzde 19.56 olurken, diğer bankaların TT’deki dolaylı payları ise şöyle sıralandı: Garanti Bankası yüzde 12.17, İş Bankası yüzde 6.38, Yapı Kredi yüzde 2.70, Vakıfbank yüzde 2.34, Halkbank yüzde 2.01, Denizbank yüzde 1.42 ve TSKB yüzde 0.89.

İşte 8 büyük bankanın Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.'deki doğrudan ve Türk Telekom'daki dolaylı payları:

Banka LYY'deki Payı (%) TT'deki Dolaylı Payı (%) Akbank 35.5598 19.56 Garanti Bankası 22.1265 12.17 İş Bankası 11.5972 6.38 Yapı Kredi 4.9150 2.70 Vakıfbank 4.2559 2.34 Halkbank 3.6562 2.01 Denizbank 2.5913 1.42 TSKB 1.6172 0.89

Akbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Türk Telekomünikasyon A.Ş. paylarının satışına ilişkin olarak Türkiye Varlık Fonu ile, Türk Telekomünikasyon A.Ş. sermayesinin %55'ini temsil eden ve LYY Telekomünikasyon A.Ş. nin sahip olduğu 192.500.000.000 adet A grubu nama yazılı payın, Türkiye Varlık Fonu'na satışı amacıyla görüşmelere başlanmıştır. Süreç ile ilgili kayda değer ve somut bir gelişme olması halinde, ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

İşbu açıklamamız ile kamuya duyurulan söz konusu hususların kamuya açıklanması, Bankamız tarafından alınan 1 Aralık 2021 tarihli bir karar ile ertelenmiştir.

Söz konusu erteleme; erteleme kararının alındığı tarihte görüşme süreçlerine henüz başlanıyor olması ve gizliliğin ihlali doğrudan alım satım konusu Türk Telekom hisselerinin değerini, alım satım fiyatını ve taraflar arasındaki alım satım anlaşmasının imzalanması ihtimalini ve Bankamız hisse senetlerinin değerini doğrudan etkileyebileceği ve bu aşamada kamuya açıklama yapılması halinde yatırımcılar için eksiksiz ve doğru bilgilendirme yapılmamış olacağından, yanıltıcı ve spekülatif hareketlere yol açılmaması, sonuç olarak yatırımcılarımızın meşru menfaatlerinin korunması amacıyla yapılmıştır.''

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