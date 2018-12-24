Türk Telekom’un (TT) Ojer Telekomünikasyon A.Ş.’deki (OTAŞ) yüzde 55’lik hissesinin Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.’ye devrinin gerçekleşmesiyle, sözkonusu ortaklıktaki bankaların Türk Telekom’daki hisse oranları da belli oldu.

Türk Telekom ve konuya taraf bankalar olan Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası ve Yapı Kredi’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamalara göre OTAŞ'a ait olan Türk Telekom’un sermayesinin yüzde 55'ini oluşturan hisselerin tamamı Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş. (LYY) adlı özel amaçlı şirkete devredildi.

TÜRK TELEKOM’UN YÜZDE 19.5’İ AKBANK’IN

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre LLY’deki en büyük pay yüzde 35.5598 ile Akbank’ı olurken, Akbank’ı yüzde 22.1265 pay ile Garanti Bankası, yüzde 11.5972 payla İş Bankası, yüzde 4.9150’lik hisse oranıyla Yapı Kredi ve yüzde 4.2559’lik payla Vakıfbank izledi.

Sözkonusu bu beş bankanın LLY’deki toplam payı yüzde 78.4 olurken, kalan yüzde 21.6’lık hisse de OTAŞ’a kredi veren diğer kreditörlerin oldu. LLY’deki bu pay oranları dikkate alındığında Akbank’ın Türk Telekom’daki dolaylı payı yüzde 19.56 olurken, diğer bankaların TT’deki dolaylı payları ise şöyle sıralandı: Garanti Bankası yüzde 12.17, İş Bankası yüzde 6.38, Yapı Kredi yüzde 2.70, Vakıfbank yüzde 2.34.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ