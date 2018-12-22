Türk Telekom'da yüzde 55 hissesi bulunan OTAŞ'ın hisselerinin Türk Telekom'a kredi veren bankalar tarafından oluşturulan ortak girişim şirketine devir işlemi tamamlandı.
Türk Telekom ve konuya taraf bankalar olan Akbank, İş Bankası ve Garanti Bankası’ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamalara göre OTAŞ'a ait olan Türk Telekom’un sermayesinin yüzde 55'ini oluşturan A Grubu hisselerinin tamamı Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş. (LYY) adlı özel amaçlı şirkete devredildi.
Türk Telekom’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Şirketimiz hissedarlarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin ("OTAŞ"), Şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de (Türk Telekom) bulunan %55 oranındaki hissesinin, OTAŞ'a kredi veren bankaların paydaş olacağı SPV (özel amaçlı şirket) aracılığıyla devralınması süreci ile ilgili şirketimiz tarafından kamuyu aydınlatma platformunda 15.08.2018, 17.08.2018 ve 29.08.2018 tarihlerinde açıklamalar yapılmıştı. Söz konusu açıklamalarda, bu konuda şirketimize herhangi bir bildirim yapılması durumunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyunun bilgilendirileceği bildirilmişti.
Bu kapsamda, OTAŞ'a ait Şirketimiz hisselerinin devri ile ilgili olarak, Şirketimize, Türk Ticaret Kanunu'nun 198. Maddesi uyarınca yapılan bildirime istinaden, Şirketimiz sermayesinin %55'ini oluşturan A Grubu hisselerinin tamamı söz konusu açıklamalarda bahsi geçen özel amaçlı şirket, Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.'ye (LYY) devredilmiştir. LYY, Türk Ticaret Kanunu'nun 499. maddesi uyarınca Şirketimiz pay defterine yeni hissedar olarak kaydedilmiştir.”
TÜRK TELEKOM'UN YENİ ORTAKLIK YAPISI
|Grubu
|Ortak Adı
|Sermaye Oranı (%)
|Hisse Adedi
|Sermaye Miktarı (TL)
|A
|Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.
|%55
|192.500.000.000
|1.925.000.000
|B
|T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
|%25
|87.501.188.497,5
|875.011.884,975
|B
|Türkiye Varlık Fonu
|%5
|17.498.811.501,5
|174.988.115,015
|C
|T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
|%0
|1
|0,01
|D
|Türkiye Varlık Fonu
|%1,68
|5.881.188.500
|58.811.885
|D
|Halka Açık
|%13,32
|46.618.811.500
|466.188.115
|Toplam
|%100
|350.000.000.000
|3.500.000.000
HARİRİ DE İSTİFA ETTİ, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA GİDİLİYOR
Sözkonusu devir işlemiyle birlikte aralarında Mohammed Hariri’nin de bulunduğu Türk Telekom’un yönetim kurulu üyelerinden 4 isim istifa etti. Türk Telekom Yönetim Kurulu üyelerinden Mohammed Hariri, Cenk Serdar, Faisal Mohammed Aldughaither ve Al-Hakam Marwan Moh'd Kanafani şirketteki tüm görevlerinden ayrıldı.
Mohammed Hariri'nin istifası üzerine boşalan üyeliğe, Hakan Aran; Cenk Serdar'ın istifası üzerine boşalan üyeliğe, Muammer Cüneyt Sezgin; Al-Hakam Marwan Moh'd Kanafani'nin istifası üzerine boşalan üyeliğe de Eyüp Engin atandı.
Ayrıca Türk Telekom'un Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun da görevinden ayrıldı. Türk Telekom, söz konusu atamaların onaya sunulması için 25 Ocak 2019 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapma kararı da aldı.
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