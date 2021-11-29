Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey istifa etti 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Twitter'ın kurucularından ve şirkette uzun süredir CEO'luk görevini yürüten Jack Dorsey, şirketin de doğrulamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa ettiğini duyurdu.

Dorsey kendi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şirketimizde yaklaşık 16 yıl görev yaptıktan sonra, nihayet ayrılma zamanımın geldiğine karar verdim" diye yazdı.

16 yılı aşkın süredir Twitter'da çeşitli görevler yürüttüğünü belirten Dorsey, "Bunun benim kararım olduğunu bilmenizi istiyorum. Elbette benim için zor bir karardı. Bu hizmeti ve bu şirketi seviyorum" ifadelerini kullandı. Dorsey, "Şirketlerini kendi egolarına tercih eden çok fazla kurucu yok. Bunun doğru hareket olduğunu kanıtlayacağımızı biliyorum" diye ekledi.

Dorsey'nin görevden ayrılacağı haberlerinin yayılması sonrası Twitter hisseleri yüzde 10 değer kazandı. Dorsey'in aynı zamanda CEO'su olduğu dijital ödeme firması Square Inc'in hisseleri de yüzde 3 arttı.

Bunun üzerine Nasdaq Borsası'nda Twitter hisseleriyle ilgili işlemler geçici olarak askıya alındı.

Twitter, 2006'da kurulmuştu. Dorsey 15 yıl boyunca hem Twitter'ın hem de ödeme şirketi Square'in CEO'su olarak görev yapmıştı.

Bazı yatırımcılar, Twitter CEO'sunun sadece bu görev üzerinde yoğunlaşmasını istiyor ve Dorsey'e geçen yıldan bu yana görevi bırakması yönünde baskı yapıyordu.