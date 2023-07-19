Son dakika haberi Whatsapp'ta erişim problemi
Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta erişim problemi yaşanıyor. WhatsApp kullanıcıları, uygulama üzerinden gruplara mesaj gönderemiyor. Sorunun kaynağı henüz bilinmiyor
Giriş: 19.07.2023 - 23:37
Önde gelen mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor.
Sorunun küresel çapta olduğu belirtilirken, WhatsApp'ın Twitter resmi hesabından, "Bağlantı sorunlarını çözmek için hızlı bir şekilde çalışıyoruz ve sizi mümkün olan en kısa sürede buradan bilgilendireceğiz" açıklaması yapıldı.
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