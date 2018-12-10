Ağustos ayındaki kur şoku sonrası Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 1.6 büyüdü. Kur 13 Ağustos'ta 7.24 ile tarihi zirvesini görmüştü. Kurdaki artışta Rahip Brunson davasıyla somutlaşan ABD ile siyasi, jeopolitik ve ekonomik gerginlik etkili olmuştu. Dolar/TL, 29 Kasım'da 5.1343'e kadar gerileyerek 6 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi görmüştü.
GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASIYA 1 TRİLYON 13 MİLYAR 453 MİLYON TL OLDU
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla üçüncü çeyrek ilk tahmini; 2018 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,6 arttı. Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 21,8 artarak 1 trilyon 13 milyar 453 milyon TL oldu.
ÖNCEKİ İKİ ÇEYREK RAKAMLARINDA REVİZYON
TÜİK 2018'in ilk ve 2.çeyreğindeki büyüme verilerinde revizyona gitti. 1. çeyrek GSYH yüzde 7.3'ten yüzde 7.2'ye revize edildi. 2. Çeyrek GSYH yüzde 5.2'den yüzde 5.3'e revize edildi
İNŞAAT YÜZDE 5.3 AZALDI
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'yı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2018 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 1, sanayi sektörü yüzde 0,3 artarken inşaat sektörü yüzde 5,3 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 4,5 arttı.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ GSYH YÜZDE 1.1 DÜŞTÜ
Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2018 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 azaldı.
Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 1,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7,5 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 3,8 azaldı.
Mal ve hizmet ihracatı yüzde 13,6 arttı, mal ve hizmet ithalatı ise yüzde 16,7 azaldı
Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 13,6 artarken ithalatı ise yüzde 16,7 azaldı.
ÖZEL TÜKETİM YÜZDE 1.1 ARTTI, YATIRIMLAR YÜZDE 3.8 AZALDI
İşgücü ödemeleri yüzde 19,4 arttı
İşgücü ödemeleri, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19,4 artarken, net işletme artığı/karma gelir de yüzde 22,2 arttı.
İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 31,6 oldu
İşgücü ödemelerinin cari Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 32,5 iken bu oran 2018 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 31,6 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 52'den yüzde 51,8 'e düştü.
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