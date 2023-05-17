Komşu kızına taciz! Cezası belli oldu!

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AA

İzmir'in Bornova ilçesinde, 2022 yılında Y.B, komşuları Y.T'nin kendisini evinde taciz ettiğini öne sürerek şikayetçi olmuş, şüpheli Y.T. gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

25 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

AA'da yer alan habere göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında "kişi hürriyetinden yoksun kılma" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 10 yıldan 25 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İzmir 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Y.T, mağdur Y.B, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

GENÇ KIZI KANDIRIP EVE ÇAĞIRMIŞ

Mağdur Y.B, sanığın kendisini eve çağırdığını, kızının da evde olacağını düşünerek gittiğini, sanığın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu savunarak şikayetçi olduğunu söyledi.

İFTİRA ATILDIĞINI İDDİA ETTİ

Sanık Y.T. ise kendisine iftira atıldığını, suçlamayı kabul etmediğini belirterek beraat talep etti.

İNDİRİMSİZ 6 YIL HAPİS VERİLDİ

Mahkeme, sanığa kişiyi hürriyetinden alıkoyma suçundan verdiği 1 yıl hapis cezasını eylemin çocuğa karşı işlenmesinden dolayı 3 yıl olarak tayin etti. Sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan da 3 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık, toplamda 6 yıl hapis cezası aldı.

Hakim sanığa indirim uygulamadı.