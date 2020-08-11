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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberler... Hemzemin geçitte feci kaza: 2 ölü!
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Son dakika haberi! Erzincan'da hemzemin geçitte kaza: 2 ölü!

Erzincan'ın Kemah ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile, yük treninin çarpması sonucu 2 kişi öldü

Erzincan
AA

Dedek köyü yol ayrımındaki hemzemin geçitten geçmeye çalışan Ömer Çoşkunfırat'ın kullandığı 24 AY 592 plakalı otomobile, Erzincan-Divriği seferini yapan yük treni çarptı.

AA'nın haberine göre kazada, sürücü Çoşkunfırat ile araçtaki Dedek köyü muhtarı Tahir Açıkgöz ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Açıkgöz Kemah Devlet Hastanesi, Çoşkunfırat ise Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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