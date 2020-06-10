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HaberlerGündemSon dakika haberler! Kavşakta can pazarı! Yolcu midibüsüne TIR çarptı
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Kavşakta can pazarı! Yolcu midibüsüne TIR çarptı

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Alpaslan Türkeş Bulvarı Hamzalar kavşağında can pazarı yaşandı. Beypazarı'ndan Ankara'ya giden yolcu midibüsüne TIR çarptı. Feci kazada sürücüler ile birlikte, midibüste bulunan 3 yolcu yaralandı. Yaralılardan yolcu S.E., hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti

ankara beypazarı ölümlü kaza
DHA

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, TIR'ın yolcu midibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada, midibüsteki bir yolcu öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Beypazarı Alpaslan Türkeş Bulvarı Hamzalar kavşağında meydana geldi. Beypazarı'ndan Ankara'ya giden A.D. yönetimindeki yolcu midibüsüne kavşakta, O.E. yönetimindeki TIR çarptı. Kazada 2 sürücü ile birlikte, midibüste bulunan S.E. ile ismi öğrenilemeyen 2 yolcu yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yaralılardan S.E., yolda hayatını kaybetti. Diğer 4 yaralı ise hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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