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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Hatay'da yürek yakan acı! Komiser yardımcısını meslektaşı şehit etti!
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Komiser yardımcısını meslektaşı şehit etti!

İstanbul'dan, geçici görevle gittiği Hatay'da 36 yaşındaki komiser yardımcısı Selim Sarıkaya, tartışma sonucu meslektaşı Mustafa S. tarafından beylik tabancasıyla öldürüldü. Olayda bir polis memuru da ayağından yaralandı

Son dakika haberleri: Hatay'da yürek yakan acı! Komiser yardımcısını meslektaşı şehit etti!
DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden deprem bölgesi Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne geçici olarak görevlendirilen komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya'nın (36) bugün saat 04.00 sıralarında denetleme görevi sırasında aralarında çıkan tartışma sonucu polis memuru Mustafa S. tarafından beylik tabancasıyla göğsünden vurularak şehit edildiği ortaya çıktı.

BİR POLİS MEMURU DA YARALANDI

DHA'da yer alan habere göre olayda polis memuru Hüseyin Yeşil de ayağından yaralandı. Yaralı polis memuru Hatay Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Meslektaşları tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelisi polis memuru Mustafa S. de sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Öte yandan evli ve 2 çocuk babası Sarıkaya'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada yapılan otopsinin ardından Sarıkaya'nın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketine gönderildi.

YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçici olarak deprem bölgesi Hatay'da görev yapan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya'nın şehit olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geçici olarak deprem bölgesi Hatay'da görev yapan Komiser Yardımcımız Selim Sarıkaya şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; acılı ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Kahraman polisimizin makamı ali olsun" dedi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş

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