O anlar kamerada! TIR'ı yolun ortasına bıraktı! Horon aşkı!

DHA'da yer alan habere göre karşı yönde seyir halinde olan bir TIR'ın şoförü ise, aracını durdurup oynamaya koştu.

O anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler, gündem oldu.

ÖN KAPUTUN ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK

Yine aynı yol üzerinde bir kişi, dün akşam saatlerinde seyir halindeki hafif ticari aracın ön kaputunun üzerine oturarak yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk, bir başka araç sürücüsü tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, kaputun üzerinde yolculuk yapan kişinin kendisini görüntüleyen kişiye el salladığı görülüyor.