O anlar kamerada! TIR'ı yolun ortasına bıraktı! Horon aşkı!

İstanbul Sultangazi'deki Cebeci Mahallesi'nde düğün konvoyundakiler Selçuklu Bulvarı'nda yolu durdurup, horon tepmeye başladı.
TIR'I BIRAKIP HORONA KOŞTU
DHA'da yer alan habere göre karşı yönde seyir halinde olan bir TIR'ın şoförü ise, aracını durdurup oynamaya koştu.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
TIR şoförü, düğün sahipleri ile birlikte horon tepti.
O anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler, gündem oldu.
ÖN KAPUTUN ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK
Yine aynı yol üzerinde bir kişi, dün akşam saatlerinde seyir halindeki hafif ticari aracın ön kaputunun üzerine oturarak yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk, bir başka araç sürücüsü tarafından görüntülendi.
Görüntülerde, kaputun üzerinde yolculuk yapan kişinin kendisini görüntüleyen kişiye el salladığı görülüyor.
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